Ludwigshafen. Ein 40-jähriger Patient hat am Montagmorgen in einem Krankenhaus in Ludwigshafen einen 39-jährigen Pfleger und eine 41-jährige Pflegerin angegriffen. Nach Polizeiangaben verhielt sich der Patient zuvor im Krankenhaus bereits aggressiv, weshalb er des Hauses verwiesen wurde. Die angegriffenen Pflegekräfte wurden leicht verletzt.

Der 40-jährige Angreifer erhielt von den alarmierten Polizeikräften einen Platzverweis für das Krankenhaus.