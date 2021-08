Passanten retten leblose Frau aus dem Willersinnweiher

Ludwigshafen. Dank des beherzten Eingreifens einer 57-Jährigen ist einer 84 Jahre alten Frau in Ludwigshafen das Leben gerettet worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, sah die Helferin am Mittwoch gegen 13.45 Uhr im Bereich der Langgartenstraße eine leblose Person im Willersinnweiher treiben. Sie zögerte nicht lange und brachte die Seniorin mit Hilfe ihrer 33-jährigen Tochter und eines bislang unbekannten Mannes an Land. Dort begann die 33-Jährige umgehend mit Reanimationsmaßnahmen, ein weiterer, 58 Jahre alter Passant löste sie bis zum Eintreffen der Rettungskräfte ab.

Der Zustand der 84-Jährigen hat sich nach Auskunft der Polizei im Krankenhaus inzwischen stabilisiert. Die Beamten lobten das „absolut vorbildliche Verhalten“ der Helfer. „Für dieses entschlossene Eingreifen und Helfen sprechen wir unsere Anerkennung aus“, stand in der Mitteilung.