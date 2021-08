Passanten retten Frau aus dem Willersinnweiher

Ludwigshafen. Mehrere Zeugen haben in Ludwigshafen einer 84-Jährigen durch entschlossenes Handeln das Leben gerettet. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, sah eine 57-Jährige am Mittwochmittag die leblose Frau im Willersinnweiher treiben und zögerte nicht lange - mit Hilfe ihrer 33-jährigen Tochter und eines bislang unbekannten Mannes brachte sie die 84-Jährige an Land.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dort begann die 33-Jährige sofort mit Reanimationsmaßnahmen. Ein weiterer 58-jähriger Zeuge, der zufällig vorbeikam, übernahm die lebensrettenden Maßnahmen bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Der Zustand der 84-jährigen Ludwigshafenerin konnte im Krankenhaus stabilisiert werden.