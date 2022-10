Passanten melden Jugendliche mit Schusswaffe in Ludwigshafen

Ludwigshafen. Eine Gruppe von Jugendlichen hat am Samstagmittag mit einer Schusswaffe herumhantiert, was Passanten beobachteten. Wie die Polizei berichtet, hatten die Zeugen die Jugendgruppe gegen 13 Uhr in der Breite Straße in Ludwigshafen-Maudach entdeckt und der Polizei gemeldet. Als die Einsatzkräfte der Polizei vor Ort die Jugendlichen im Alter von 13 bis 15 Jahren kontrollierten, stellte es sich schließlich heraus, dass es sich um eine Softair-Waffe handelte. Ein 13-Jähriger gab an, dass sie nur gespielt hätten und niemand mit der vermeintlichen Waffe bedroht hätten.

Dennoch stellte die Polizei die schwarze Pistole als Anscheinswaffe sicher, da sie einer echten Schusswaffe sehr ähnelte. Gegen den Jungen wurde eine entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeige erfasst und er wurde an seine Eltern überstellt. Die Polizei weist anlässlich des Vorfalls darauf hin, das auch das Führen von Softair-Pistolen in der Öffentlichkeit gerade wegen der Verwechslungsgefahr mit scharfen Schusswaffen verboten ist.