Passanten in Ludwigshafen angespuckt und bedroht

Ludwigshafen. Ein 34 Jahre alter Mann hat am Dienstagnachmittag in Ludwigshafen Passanten bedroht. Auch gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten habe er sich aggressiv verhalten, teilte die Polizei mit. Er sei nur zu beruhigen gewesen, indem ihn die Einsatzkräfte zu Boden brachten und fesselten. Der Mann hatte zuvor gegen 17.30 Uhr zwei Betreiber eines Infostands auf dem Berliner Platz angespuckt und angepöbelt. Wenig später bedrohte er weitere Personen in der Schützenstraße auf dieselbe Art und Weise.

Der Polizei gelang es, den Mann kurz darauf in der Dammstraße zu kontrollieren. Der alkoholisierte 34-Jährige wurde in Gewahrsam genommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung und Bedrohung. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0621 963-2122 entgegen.