Die Parkplatzsituation in der Maudacher Silgestraße hat sich in den zurückliegenden Wochen zugespitzt. Zum Ärger von Anwohnern und Kunden werden die Parkbuchten vor Restaurants und Arztpraxen am Wochenende dauerhaft belegt. Werktags haben sie sich zu „Park-and-Ride-Stellplätzen“ entwickelt, wie Ortsvorsteherin Rita Augustin-Funck (CDU) in der Ortsbeiratssitzung berichtete. Die Folgen seien

...