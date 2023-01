Paradies für Bastler

Ein kreatives Wochenende erwartet die Metropolregion am 28. und 29. Januar in Ludwigshafen: Bastelfreunde und „Do-it-Yourself“-Fans kommen dann bei der 11. Rhein-Neckar Creativ in der Friedrich-Ebert-Halle auf ihre Kosten. Zwei Tage haben sie die Gelegenheit zum Einkaufen, Stöbern und Mitmachen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Als eine der größten Veranstaltungen für Bastel- und Handarbeitsbedarf zwischen Frankfurt und Stuttgart lockt sie traditionell rund 10 000 Kreativbegeisterte nach Ludwigshafen. Die Halle ist ausgebucht. Alle verfügbaren Standplätze seien schnell vergeben gewesen, teilen die Veranstalter mit. Über 100 nationale und internationale Aussteller präsentieren sich am letzten Januar-Wochenende auf rund 4000 Quadratmetern wieder mit „originellen Ideen und hochwertigen Produkten“. Auch 2023 bietet die Rhein-Neckar Creativ neue Trends aus den Bereichen Handarbeit, Basteln sowie kreatives Gestalten.

Der Fokus der Messe liegt dieses Mal auf Textilien. © Okken GmbH

Die Messe öffnet am 28. Januar und 29. Januar ihre Türen und lädt samstags von 10 bis 18 Uhr und sonntags von 10 bis 17 Uhr zum Stöbern ein. Der Eintritt beträgt für Erwachsene 7 Euro, für Schüler und Studenten 6 Euro. Besucher unter sieben Jahren haben freien Eintritt. Um längere Warteschlangen an der Tageskasse zu vermeiden, können Interessierte ihre Tickets im Vorfeld über die Messehomepage erwerben und direkt ausdrucken. Unter www.rheinneckarcreativ.de finden Bastelfreunde außerdem eine Gesamtübersicht über das Ausstellungsangebot, einen detaillierten Hallenplan und das Workshop-Programm. red