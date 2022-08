Papiercontainer in Ludwigshafen brennt - Polizei sucht Zeugen

Ludwigshafen. Ein Papiercontainer im Ludwigshafener Stadtteil Friesenheim ist am späten Samstagabend, gegen 22 Uhr, aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Nach Angaben der Polizei konnte der Container, welcher sich mit weiteren Abfallbehältnissen in einem umzäunten und verschlossenen Bereich in der Luitpoldstraße befand, nach dem zeitnahen Einschreiten der Berufsfeuerwehr gelöscht werden, ohne dass es zu einer Ausbreitung des Brandes kam. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/9632222 bei der Polizei zu melden.

