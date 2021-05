Päckchen aus Transporter gestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen. Ein Unbekannter hat am Dienstag aus dem Transporter eines Paketzustellers in Ludwigshafen mehrere Pakete gestohlen. Nach Angaben der Polizei öffnete der Mann die Fahrertür des Transporters, als der Zusteller gegen 16.30 Uhr in der Mundenheimer Straße ein Paket auslieferte. Als der 25-Jährige bei seiner Rückkehr den Unbekannten ansprach, griff sich dieser zwei Päckchen und flüchtete. Eine genaue Schadenshöhe wird derzeit ermittelt.

Der Mann wird von der Polizei wie folgt beschrieben: Etwa 40 Jahre, kräftige Statur, dunkle kurze Haare, etwa 1,80 Meter groß. Er trug eine gelbe Jacke. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter 0621/9632122 oder piludwigshafen1@polizei.rlp.de bei der Polizei zu melden.