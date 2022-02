„Ostwind“ über der Parkinsel

Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Ein besonderes kulturelles Highlight in Ludwigshafen ist der Inselsommer. Das Kultursommer-Festival des Vereins Kultur Rhein Neckar wird in Zusammenarbeit mit der Theaterkumpanei KiTZ auf die Beine gestellt. Das bunte Programm mit Vorstellungen aus den Bereichen Musik, Theater, Kunst und darüber hinaus findet vom 30. Juli bis 7. August auf der Parkinsel statt. Bei einer Pressekonferenz haben Eleonore Hefner, Geschäftsführerin von Kultur Rhein Neckar, Peer Damminger von KiTZ sowie Teneka Beckers, die neue Leiterin des Kultursommers Rheinland-Pfalz, das neue Programm präsentiert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Inselsommer Der Inselsommer ist ein Kulturfestival, das von Kultur Rhein Neckar e.V. in Zusammenarbeit mit der Theaterkumpanei KiTZ auf die Beine gestellt wird. Initiiert wurde der Inselsommer bereits 2000. Allerdings hatten die Organisatoren nach der Auflage im Jahr 2011 beschlossen, das Festival an einer anderen Örtlichkeit zu verlegen und unter anderem Namen zu organisieren, da das Festival zu groß geworden war. Seit 2018 findet das Event wieder als Inselsommer auf der Parkinsel statt. Für Eleonore Hefner wird dies das letzte Festival in leitender Position sein, wie es mit dem Inselsommer weitergeht, ist ungewiss. cap

Dieses Jahr können sich die Besucher auf 16 verschiedene Darbietungen freuen. Gleichzeitig soll es auch die Möglichkeit bieten, dass alle Generationen und sozialen Schichten zusammenkommen. Das Motto der aktuellen Auflage lautet „Ostwind“, verrät Hefner. Dazu gehören auch die großen schwarzen Wolken, die der Veranstaltung Brisanz und Aktualität verleihen. Einerseits eine Anspielung auf die aktuelle Kriegsgefahr im Osten. Zum anderen gehe es um die gefährdete freie Kultur. „Natürlich auch durch den nicht genehmigten Haushalt der Stadt Ludwigshafen“, sagt Hefner. Man wisse, in welcher schwierigen finanziellen Situation die Stadt ist. „Und wir wissen natürlich, dass die Stadt nicht zu den Städten gehört, die die freie Kultur gut fördert“, sagt sie. Dies mache es dem Verein nicht leicht, Projekte zu stemmen. Man gehe davon aus, dass bei dem Festival Kosten von 90 000 Euro zu Buche schlagen. Dabei hätten die Organisatoren sehr scharf kalkuliert.

Viele freiwillige Helfer

Damminger betont, dass eigentlich ein Budget von einer Viertelmillion nötig wäre, um dieses Programm zu stemmen. Neben Zuschüssen durch die Stadt und das Land, die das Projekt fördern, finanzieren die Veranstalter den Inselsommer nach eigenen Angaben vor allem durch Sponsorengelder von Privatleuten und Unternehmen. „Es macht uns Mut, dass wir breite Unterstützung bekommen.“

Dazu komme auch das Engagement von vielen Freiwilligen. „Wir haben beim Inselsommer bis zu 200 freiwillige Helfer“, sagt Hefner. Es gebe etwa eine langjährige Kooperation mit der berufsbildenden Schule. „Wir haben Menschen, die kommen zwei Stunden, und es gibt Menschen, die nehmen zwei Wochen Urlaub und bauen mit uns auf“, sagt Hefner.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Zudem gebe es derzeit einen demografischen Wandel. „Unsere Generation tritt ab, und eigentlich kann man es keinem Nachwachsenden übergeben“, sagt Hefner. „Deshalb haben wir dieses Jahr auch eine Diskussion zur Nachhaltigkeit.“ Dabei gehe es nicht um die Umwelt, sondern um die Zukunft des Festivals, das erhalten werden soll, erklärt Damminger.

„Der Inselsommer hatte von Anfang an Weltmusik als Schwerpunkt“, sagt Hefner. Klezmer-Musik aus Dresden serviert Banda Cuore, während Bubliczki, eine deutsch-polnische Band, die wilden Turbo-Balkan-Brass macht. „Am zweiten Wochenende haben wir HISS, eine sehr beliebte Band aus Süddeutschland“, sagt Hefner. Ihr Repertoire bewegt sich zwischen Polka, Rock’n’Roll, Taiga-Twist und Texas-Tango. „Die Caballeros sind im Rahmen vom Inselsommer überhaupt entstanden“, so Hefner. Ein Höhepunkt ist der Programmpunkt „Honig und Blut“, bei dem die Mannheimer Opernsängerin Denis Uzun dabei sein wird. Die Zuschauer können sich zudem bereits am Eröffnungstag auf ein Konzert von den „Quattrologe All Stars“ im Rahmen von „Ostwind“, dem osteuropäischen Special, freuen. Dahinter verbirgt sich ein deutsch-russisches Kulturaustauschprojekt, das 1995 von Kultur Rhein Neckar ins Leben gerufen wurde.

Das Theater legt den Schwerpunkt auf Stücke für die jüngsten Besucher. Neben „Sultan und der Kotzbrocken“ am 31. Juli können sich Kinder auch über „Ein Schaf fürs Leben“ am 6. August und „Ludwig der Erste“ am Tag darauf freuen. Zudem gibt es eine Late Night-Aufführung von „Der kleine Prinz“. Außerdem bietet „KiTz 2D“ eine Art Rückblick, so Damminger: „Ein Blick ins Archiv.“ Weitere Höhepunkte sind unter anderem ein Better World Market, der jeweils sonntags stattfindet und auf dem lokale und regionale Vereine sowie Einrichtungen sich und ihre Arbeit vorstellen. Bei Con_tact, einem Quattrologe-Projekt in vier Akten, läuft ein Stationentheater zum Thema menschliche Beziehungen. Hefner verrät: „Es gibt auch Überraschungen.“