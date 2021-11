Ortsbeirat will Linie 10 wie geplant

Ludwigshafen. Selten gab es im Vorfeld einer Ortsbeiratssitzung so viel Ärger wie jetzt in Friesenheim. Ein Baustopp für die Linie 10 wurde befürchtet, zumindest aber eine erneute Verzögerung. Dass die Verwaltung ihren Bericht im nicht-öffentlichen Teil behandeln wollte, ließ bei Günther Henkel (SPD) Alarmglocken schrillen. So gab er im Vorfeld bekannt, auf jeden Fall für die nötige Transparenz sorgen zu wollen. In der Tat muss die Stadt „innehalten” und den Stadtrat neu entscheiden lassen, so Baudezernent Alexander Thewalt (parteilos) im Ortsbeirat.

Grund dafür sei eine massive Kostensteigerung für den Bauabschnitt in der Hohenzollernstraße, der im Frühjahr 2022 an die aktuell stattfindenden Arbeiten in Alt-Friesenheim anschließen sollte (wir berichteten) Anstatt der veranschlagten 23 Millionen Euro rechnen Verwaltung und die Rhein-Neckar Verkehr GmbH (RNV) nun mit 35 Millionen. Das hat eine Neuberechnung nach dem Eingang eines Förderbescheids durch den Landesbetrieb Mobilität ergeben.

Bei diesen Mehrkosten würden auch die Anliegerbeiträge steigen, von veranschlagten drei auf zehn Millionen Euro. Auch dafür benötige es ein neues Votum des Stadtrats. Für Dezember will die Verwaltung eine Beschlussvorlage vorbereiten.

Der Baubeginn würde sich verzögern – von Frühjahr 2022 auf Ostern 2023. Eine Chance würde sich durch veränderte Förderrichtlinien des Bundes ergeben. So sei die „Bagatellgrenze” von 50 Millionen Euro für derartige Nahverkehrsprojekte gefallen. Ein zweigleisiger Ausbau sei ohne eigenen Gleiskörper möglich. So könnten Kosten gespart und die Taktung erhöht werden.

Im Ortsbeirat stieß das auf Ablehnung: „Wir wollen, dass genau so weitergebaut wird wie geplant – alles andere ist für uns absolut nicht akzeptabel”, so Henkel. Darüber ließ er sogar abstimmen; das Votum war einstimmig. Die errechneten Mehrkosten seien „völlig normal”, verwies Henkel auf den Baupreisindex. Auch das Argument mit höheren Anliegerbeiträgen sei falsch; laut Städtetag zählen „Straßen mit Schienenkörpern” nicht dazu. Aber selbst wenn es so wäre, „wäre die Steigerung von drei auf zehn Millionen in Relation zu den errechneten Mehrkosten so nicht nachvollziehbar”, ergänzte Thorsten Ralle (CDU). Thewalt versprach, dies erneut prüfen zu lassen. Hans-Jürgen Ehlers (FWG) forderte, die Stadt müsse mit Bund und Land sprechen, um belastbare Zahlen zu bekommen. Dieter Schneider (FDP) warnt, was jetzt auf die lange Bank geschoben werde, wird vor dem Bau der Stadtstraße und damit auf absehbare Zeit nichts mehr. hbg