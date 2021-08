Orgelmusik an sechs Stationen

Ludwigshafen. Sie erklingt als Filmmusik, bei Computerspielen oder als Klingelton auf dem Handy: Johann Sebastian Bachs Toccata in d-Moll ist sein wohl berühmtestes Werk. Die Kirchen in der Pfalz und Saarpfalz widmen der Komposition am Sonntag, 29. August, einen ganzen Tag. Und auch in Ludwigshafen wird der „ToccaTag“ gefeiert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Toccata und weitere Stücke erklingen auf sechs Orgeln in sechs protestantischen Kirchen. Los geht es um 10.30 Uhr in der Pauluskirche in Friesenheim. An der Orgel sitzt Bezirkskantor Tobias Martin, der auch die musikalische Gesamtleitung im Kirchenbezirk trägt. Weiter geht es um 11.30 Uhr in der Friedenskirche in Ludwigshafen-Nord. Die Toccata erklingt danach um 12.30 Uhr in der Apostelkirche im Hemshof. Um 14.30 Uhr folgt die Melanchthonkriche in Ludwigshafen-Mitte. Abschluss des „ToccaTag“ bilden die Auftritte in der Lukaskirche in Ludwigshafen-Süd um 15.30 Uhr und in der Christuskirche in Mundenheim um 16.30 Uhr. Gemeinsamer Abschluss mit Imbiss und Getränken ist danach im Kirchgarten der Christuskirche geplant.

Anmeldung für Shuttle-Service

Nach dem Auftritt in der Apostelkirche ist eine Mittagspause am Lutherplatz mit „Pizza am Turm“ geplant. Hierzu ist eine Anmeldung bis Mittwoch, 25. August, unter Telefon 0621/520 58 24 oder Mail an dekanat.ludwigshafen@evkirchepfalz.de erforderlich. Die Programmpunkte an den Kirchen dauern 20 Minuten, so dass genügend Zeit bleibt, um zur nächsten Station zu kommen. Dafür hat die Kirche auch einen Shuttle-Service eingerichtet, für den man sich unter dekanat.ludwigshafen@evkirchepfalz.de anmeldet. Wenn die Corona-Bestimmungen es an diesem Tag zulassen, gibt es um 14 Uhr noch ein offenes Singen. vs