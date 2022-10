Opfer Arm abgetrennt

Ludwigshafen. Während das Motiv für den Messerangriff mit zwei Toten in Ludwigshafen noch nicht geklärt ist, haben die Behörden am Donnerstag brutale Details zum Ablauf der Tat veröffentlicht. Demnach soll der 25-jährige Verdächtige einem der Opfer einen Unterarm abgetrennt und diesen auf den Balkon seiner Ex-Partnerin geworfen haben. Die Frau habe sich kürzlich von dem Mann getrennt. Unterdessen unterstützen Experten für politisch motivierte Kriminalität des LKA die Ermittler. Zeugen hatten angegeben, dass der Täter „Allahu akbar“, also „Allah ist groß“, gerufen haben soll. Erkenntnisse zu einem islamistischen oder terroristischen Hintergrund liegen aber nicht vor. jei

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1