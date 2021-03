Ludwigshafen. Online-Buchungen von Terminen sind im Bürgerbüro Rathaus sowie den drei Außenstellen Achtmorgenstraße, Oggersheim und Oppau wieder möglich, teilte die Verwaltung Ludwigshafen am Montag mit. Bürger können Termine für die kommenden drei Wochen vereinbaren. In den Außenstellen beantragte Dokumente können sie dort nur mit einem online vereinbarten Termin abholen. Wenn die Online-Termine vergeben sind, ist laut Verwaltung in dringenden Fällen eine telefonische Terminvereinbarung möglich.

