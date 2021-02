Ludwigshafen. Ein 24-Jähriger ohne Führerschein wurde in der Nacht gegen 1.20 Uhr von einer Polizeistreife kontrolliert. Nach Auskunft der Beamten war der Mann mit einem Mercedes in der Prinzregentenstraße in die Kontrolle geraten.

AdUnit urban-intext1

Da der junge Mann in der Vergangenheit öfters ohne Führerschein gefahren und dabei ertappt worden war, zog die Polizei nun einen Schlussstrich und stellte das Auto sicher, um weitere Fahrten zu unterbinden.