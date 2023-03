Ludwigshafen. Eine Vielzahl unterschiedlicher Weine probieren und neue Weingüter kennenlernen – das können Interessierte am Samstag im BASF-Feierabendhaus. Wie das Ludwigshafener Unternehmen mitteilte, findet von 11 bis 17 Uhr die Hausmesse mit einer offenen Verkostung von Weinen der Partnerwinzer statt. Diese sei erstmals in den barrierefreien Räumlichkeiten des Feierabendhauses in der Leuschnerstraße 47 untergebracht, hieß es weiter.

Im Anschluss besteht im Weinfachgeschäft des Unternehmens zudem die Möglichkeit, die Entdeckungen des Tages zu kaufen. Von 11 bis 16 Uhr werde zudem stündlich ein Weinkellerrundgang angeboten, teilte die BASF weiter mit.

Rundgang im Weinkeller

Die Verkostung kostet 25 Euro pro Person. Wie es in einer Mitteilung hieß, wird der Preis der Eintrittskarte bei einem Weineinkauf oder einer Bestellung ab 100 Euro rückvergütet. Der Weinkeller der BASF befindet sich in der Leuschnerstraße 47. Dort findet stündlich der Rundgang statt, Treffpunkt ist im Eingangsbereich.

Wer mit dem Auto kommt, findet Parkplätze gegenüber des Weinfachgeschäfts in der Anilinstraße 14. Der Fußweg zum Feierabendhaus ist dann ausgeschildert.

Karten für die Hausmesse sind über den Webshop der BASF (www.geniesserkalender.basf.de) oder am Veranstaltungstag direkt im Weinfachgeschäft erhältlich.