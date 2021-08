Ökumenisches Team tritt beim Stadtradeln an - Mitglieder gesucht

Ludwigshafen. Beim diesjährigen Stadtradeln im September tritt erstmals ein ökumenisches Team aus dem Protestantischen und dem Katholischen Dekanat an. Die Kirche setze sich für Umwelt- und Klimaschutz ein und will mehr Menschen für die klimafreundliche Fortbewegung motivieren, heißt es in einer Mitteilung. „Gerade in der Corona-Zeit haben Menschen das Fahrrad wiederentdeckt“, sagt die evangelische Dekanin Barbara Kohlstruck. „Radfahren ist klimaschonend, kostengünstig, es gibt keine Parkplatzsuche, keine Ansteckungsgefahr. Das sind gute Gründe auch in Zukunft dabei zu bleiben“, zählt sie die Vorteile auf. Der katholische Dekan Alban Meißner erkennt noch einen weiteren Aspekt. „Beim Stadtradeln lernen die Leute ihre Heimat neu kennen. Sie tun etwas für Ludwigshafen und für ihre Gesundheit.“

Das ökumenische Team mit dem Namen „Radeln ist göttlich“ ist offen für möglichst viele Mitglieder. Beitreten kann jeder, der im Protestantischen oder Katholischen Kirchenbezirk Ludwigshafen aktiv ist, dort arbeitet oder studiert, einer Kirchengemeinde angehört oder sich auch nur einer der Kirchen verbunden fühlt. Unter der Webseite www.stadtradeln.de/ludwigshafenkann man sich für das Stadtradeln vom 6. bis 26. September anmelden. Die Kilometer werden online oder per App erfasst.