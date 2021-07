Oberbürgermeisterin empfängt Verwaltungsnachwuchs

Ludwigshafen. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) hat am Donnerstag 18 neue Beamtenanwärterinnen und -anwärter im Rathaus begrüßt. „Heute ist Ihr erster Tag, und ich möchte Sie ganz herzlich bei der Stadtverwaltung Ludwigshafen willkommen heißen. Es ist für mich immer inspirierend und erfrischend, unsere Nachwuchskräfte kennenzulernen“, sagte die Verwaltungschefin. Insgesamt beginnen zum neuen Ausbildungsjahr 56 Auszubildende, Beamtenanwärter und Studierende ihre Ausbildung beziehungsweise ihr duales Studium bei der Stadt. Gleichzeitig würdigte Steinruck am Donnerstag im Stadtratssaal die Arbeit von 18 Absolventinnen und Absolventen, die ihre Beamtenlaufbahn in diesem Jahr abgeschlossen haben und ihren beruflichen Weg bei der Stadt weitergehen. jei

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1