Ludwigshafen. Einem 37-jährigen Obdachlosen ist am 21. März in Ludwigshafen sein Portemonnaie gestohlen worden. Nach Angaben der Polizei waren in dem Geldbeutel mehrere hundert Euro.

Der Diebstahl erfolgte zwischen 22.00 und 22.30 Uhr an der Rheinschanzenpromenade in Ludwigshafen, als der Mann kurz eingeschlafen war.

Wer etwas gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/9632773 zu melden.