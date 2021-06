Nur ein neuer Fall gemeldet

Ludwigshafen. Die Corona-Lage in Ludwigshafen entspannt sich weiter. Am Dienstag sank die Inzidenz auf einen Wert von 18,6, wie aus den Daten des Landesuntersuchungsamtes (LUA) hervorging. Nachdem die Chemiestadt in Rheinland-Pfalz lange einer der Hotspots war, gibt es mittlerweile einige Kommunen, die einen höheren Wert aufweisen. In der linksrheinischen Region etwa Frankenthal (24,6) und Worms (19,2). Noch besser ist die Situation in Neustadt an der Weinstraße, wo in den vergangenen sieben Tagen kein einziger Fall gerechnet auf 100 000 Einwohner gemeldet wurde.

Auch in Ludwigshafen wurde bis Dienstagnachmittag lediglich eine neue Infektion bekannt. Die Gesamtzahl der Fälle stieg damit auf 10 545. Als genesen gelten inzwischen 9990 Menschen. Da die Zahl der Genesenen die der Neuinfektionen übersteigt, zeigt auch die Kurve der akut Infizierten deutlich nach unten – aktuell sind es noch 226.

Nach der Corona-Verordnung des Landes sind in Ludwigshafen ab sofort wieder Freizeit-, Beratungs-, Sport- und Bewegungsangebote in den 14 Kinder- und Jugendeinrichtungen der Stadt möglich. Mehr Infos unter www.ludwigshafen.de. jei