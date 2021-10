Nur die Abwassergebühr sinkt leicht

Ludwigshafen. Der Werkausschuss des Wirtschaftsbetriebs Ludwigshafen (WBL) hat eine Reihe von Gebührenanpassungen auf den Weg gebracht. Die Veränderungen, die ab dem 1. Januar gelten sollen, werden zunächst dem Stadtrat empfohlen und dann von diesem beschlossen.

Über eine Entlastung können sich die Bürger bei der Schmutzwassergebühr freuen. Sie sinkt auf 1,40 Euro pro Kubikmeter. In diesem Segment hat sich in den letzten Jahren eine beträchtliche Gebührenrücklage aufgebaut. Gründe sind die Verzögerung von Instandhaltungsmaßnahmen im Kanalnetz, außerordentliche Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen sowie eine gestiegene Verrechnungsmenge. Wie Martin Kallweit, Leiter des Bereichs Stadtentwässerung und Straßenunterhalt, berichtete, steigt die Menge mit der Einwohnerzahl stetig an. Mit dem reduzierten Gebührensatz soll die Gebührenrücklage Schmutzwasser mittelfristig abgebaut werden.

Erhöhungen kommen auf die Bürger hingegen im Bereich der Abfallentsorgung zu. Grundgebühr, Leistungsgebühren und Einmalleistungen sollen um durchschnittlich 1,5 Prozent steigen. Grundsätzlich sei die Situation in der Abfallwirtschaft als schwierig zu bezeichnen, erläuterte Holger Kusche, Leiter des Bereichs Entsorgungsbetrieb und Verkehrstechnik. Probleme bereiten das neue Verpackungsgesetz, Schulungen für hochqualifiziertes Personal, die Einführung umwelt- und ressourcenschonender Standards sowie der Bedarf technischer Ausstattung, etwa bei Fahrzeugen. Auch sind die Personalkosten 2021 weiter gestiegen. Die Einmal-Leerungsgebühr für einen 80-Liter-Behälter Restabfall soll künftig 3,24 Euro betragen, für einen Vollservice mit wöchentlicher Leerung wird ein Zuschlag von 45 Euro fällig.

Preisanpassungen gibt es auch im Wildpark. Für Kinder und Jugendliche ab 13 Jahren erhöht sich das Entgelt von drei auf 3,50 Euro, Erwachsene müssen statt vier künftig fünf Euro bezahlen. Für Diskussionen sorgte im Werkausschuss das Vorhaben, den Preis für Familienkarten von acht auf neun Euro anzuheben. Zwar wurde die Erhöhung letztendlich empfohlen, dafür ist die Begrenzung auf zwei Kinder pro Familie aufgehoben. Gabriele Bindert, Bereichsleiterin Grünflächen und Friedhöfe, vertrat die Ansicht, dass die Preise für das beliebte Ausflugsziel in Rheingönheim nach wie vor vergleichsweise moderat seien. Aus Gründen der Umorganisation – eine zusätzliche halbe Stelle ist zu finanzieren – sei eine Erhöhung des Eintrittsgelds allerdings erforderlich.

Teurer wird ab 2022 auch die Benutzung des Krematoriums. Zur Gegenfinanzierung der Modernisierungskosten von rund 360 000 Euro steigen die Entgelte für Einäscherungen. Für einen Erwachsenen müssen 331 statt bisher 312 Euro aufgewendet werden, der Urnenversand im Inland kostet 80 Euro. Was die städtischen Bestattungsdienstleistungen betrifft, so wird die Betreuung eines Sterbefalls um drei Prozent teurer. Unverändert bleiben die Friedhofsgebühren.