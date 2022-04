Noch 3704 Infizierte am Sonntag

Ludwigshafen. Aus dem öffentlichen Leben scheint das Sars-CoV-2-Viruus in den vergangenen Tagen sukzessive quasi verschwunden zu sein. Auch in Ludwigshafen tragen beispielsweise immer weniger Menschen Masken beim Einkaufen. Tatsächlich sind in der Stadt nach Stand vom Sonntag immer noch mehr als 3700 Menschen mit dem Corona-Erreger infiziert. Krasse medizinische Folgen ziehen die meisten Infektionen mit der Omikron-Variante weiterhin nicht nach sich. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner bei den Hospitalisierungen ist am Wochenende zwar wieder über sechs gestiegen, aber an die Belastungsgrenze kommen die Krankenhäuser in der Stadt jedenfalls nicht wegen zu vieler Patienten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In den vergangenen sieben Tagen haben sich nach Zahlen des Landesuntersuchungsamtes Rheinland-Pfalz pro 100 000 Einwohner 428 neu mit dem Virus angesteckt. 412 Menschen sind in Ludwigshafen im Zusammenhang mit Corona gestorben. Vergleicht man die Inzidenzen mit anderen Städten in der Pfalz liegt Ludwigshafen derzeit im Mittelfeld. Neustadt und Kaisersllautern liegen über 1000 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner. sal