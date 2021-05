Nicht versichert und zu schnell

Ludwigshafen. Ein 55-Jähriger ist mit seinem Elektro-Roller zur Polizei gefahren – und ohne wieder gegangen. Wie die Beamten in Ludwigshafen am Freitag mitteilten, war der Mann auf das Revier gekommen, um sich „wegen Versicherungsangelegenheiten bezüglich seines Gefährts“ zu erkundigen. Schnell war aber klar, dass der E-Roller nicht zugelassen war. Darüber hinaus stellten die Beamten fest, dass das Gefährt 30 Kilometer pro Stunde fahren kann und somit eine Fahrererlaubnis nötig ist. Da der 55-Jährige keinen Führerschein besitzt, stellten die Polizisten den Roller sicher – eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gab es obendrein. her

