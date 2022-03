Nicht alle Russen gemeint

Ludwigshafen. Unser Artikel über den Umgang mit russischen Künstlern im Vorfeld des Ludwigshafener Inselsommers hat in der Samstagausgabe missverstandene Aussagen transportiert. Darunter gelitten hat am Wochenende der international bekannte Musiker Claus Boesser-Ferrari, der beispielsweise schon in Moskaus ältestem Jazz-Club aufgetreten ist. Eleonore Hefners Aussage, Boesser-Ferrari werde im Programm des Inselsommers nicht mit russischen Künstlern auf die Bühne gehen, darf so nicht stehen bleiben.

Die Geschäftsführerin des Vereins Kultur Rhein-Neckar hatte ausgedrückt, dass es nicht ganz einfach sei, in dieser Phase mit allen Personen aus Russland, mit denen man mitunter seit vielen Jahren zusammenarbeite, in gutem Kontakt zu sein. Es gebe unter den Leuten durchaus auch Menschen, die der Putin-Propaganda folgen würden, obwohl sie Möglichkeiten hätten, sich anderswo zu informieren. Boesser-Ferrari sagte am Montag gegenüber dieser Redaktion, dass sein Boykott nur für solche Russen gelte, die Putins Politik verteidigten. Er stehe mit anderen russischen Landsleuten in Kontakt, die den Krieg verurteilten und schockiert seien. Mit ihnen wolle er weiter im Gespräch sein und auch auftreten.

Weltweit gefragt: Claus Boesser-Ferrrari aus Laudenbach. © Manfred Rinderspacher

Unter solchen Russen, die derzeit nicht in Russland, sondern im Ausland leben, kam unsere Überschrift „Inselsommer ohne Russen“ nicht sehr gut an. Der Inselsommer präsentiert am 3. und 4. August wie berichtet ein gemeinsam erarbeitetes Theaterprojekt. sal

