Nicht alle Fahrgäste tragen Maske

Ludwigshafen. Auch wenn es in vielen Lebensbereichen kaum mehr Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie gibt, gilt im öffentlichen Nahverkehr nach wie vor die Maskenpflicht – an die sich aber nicht alle Fahrgäste halten. Mehr als 40 Maskenverstöße hat das Ludwigshafener Ordnungsamt am Dienstag und vergangenen Freitag bei einer Kontrolle geahndet. Am Dienstag waren bei der Kontrolle 21 Personen ohne Maske in den Straßenbahnen und Bussen im Stadtgebiet unterwegs. Am Freitag trugen 24 Fahrgäste im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) keine Maske. Ein Mann hatte an diesem Tag versucht, sich der Kontrolle zu entziehen. Er verhielt sich gegenüber den Kontrolleuren extrem aggressiv und versuchte, diese anzugreifen. Deshalb musste die Straßenbahn ihre Fahrt sogar unterbrechen und hielt in der Carl-Bosch-Straße an. Die Kontrolleure riefen die Polizei zur Hilfe, um die Situation unter Kontrolle zu bringen. Vor Ort angekommen, nahmen die Polizeibeamten den wütenden Fahrgast fest.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gegen die Personen, die gegen die Maskenpflicht im ÖPNV verstoßen haben, wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. An der Kontrolle wirkten neben Mitarbeitern der Abteilung Gaststätten, Lebensmittelüberwachung und Gesundheit auch Kontrolleure der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH mit.

Wer trägt Maske in der Straßenbahn? Das wird kontrolliert. © Thomas Tröster

Der Bereich Öffentliche Ordnung führt mehrmals wöchentlich Kontrollen der Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln durch. So gab es auch bei vergangenen Kontrollen viele Verstöße gegen die Maskenpflicht. Etwa bei einer Kontrolle im Juni mit 20 Verstößen. Drei Stunden waren die Kontrolleure an diesem Tag in den Straßenbahnen und Bussen im Stadtgebiet unterwegs, um die Einhaltung der Maskenpflicht gemäß der aktuellen Corona-Bekämpfungsversordnung Rheinland-Pfalz zu überprüfen. Neben der Einleitung eines Ordnungswidrigkeitsverfahrens wird außerdem ein Bußgeld von 50 Euro verhängt. vs