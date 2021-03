Ludwigshafen. Ein Neunjähriger ist am Donnertag mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert worden, nachdem er mit einem fahrenden Auto kollidierte. Der Junge wollte nach Angaben der Polizei gegen 14 Uhr mit seinem Fahrrad die Straße am Weidenschlag überqueren und übersah hierbei einen fahrenden Wagen. Der Fahrer des Wagens konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr den Jungen an.

Der Neunjährige wurde durch die Kollision leicht verletzt und musste medizinisch behandelt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 900 Euro.