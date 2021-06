Neunjährige Radfahrerin wird von Auto erfasst und verletzt

Ludwigshafen. Eine neun Jahre alte Radfahrerin ist in Ludwigshafen von einem Auto erfasst und verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war das Mädchen am Mittwochnachmittag auf dem Gehweg aus der Edigheimer Straße kommend in Richtung Kurt-Schumacher-Straße in entgegengesetzter Fahrtrichtung unterwegs. Währenddessen war eine 76-Jährige mit ihrem Auto auf der Kurt-Schumacher-Straße aus der Richtung Max-Planck-Straße kommend unerwegs. Als die Neunjährige hinter einem an der Kreuzung Edigheimer Straße / Kurt-Schumacher Straße wartenden Fahrzeug auf die Straße gefahren sei, um die Straßenseite zu wechseln, bremste die Autofahrerin zwar noch, stieß aber trotzdem mit dem Mädchen zusammen.

AdUnit urban-intext1

Das Mädchen wurde mit ihren Verletzungen in eine Klinik gebracht. Es entstand Sachschaden sowohl am Fahrrad als auch am Auto.