Neun Autofahrern bei Tuningkontrollen die Weiterfahrt untersagt

Ludwigshafen. Die Polizei hat in Ludwigshafen bei Tuningkontrollen am Samstagabend neun Autofahrern die Weiterfahrt untersagt. In allen Fällen war die Betriebserlaubnis wegen illegaler Veränderungen erloschen, teilte die Behörde am Sonntag mit. Insbesondere seien unzulässige Rad-beziehungsweise Reifenkombinationen verbaut worden, davon soll auch ein Taxi betroffen gewesen sein. Ein Fahrzeug sei aufgrund überschreitender Lautstärke sichergestellt worden. Den Betroffenen droht nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige sowie ein Bußgeld. Die Mehrheit der kontrollierten Personen habe sich einsichtig gezeigt.

Rund 30 getunte Fahrzeuge wurden genauer unter die Lupe genommen. Unterstützt wurde die Ludwigshafener Polizei dabei von Beamtinnen und Beamten des Polizeipräsidiums Mannheim.