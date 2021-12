Neujahrsempfang wieder nur digital

Ludwigshafen. Um der anhaltenden Corona-Pandemie Rechnung zu tragen, wird der Neujahrsempfang der Stadt Ludwigshafen auch 2022 nur digital stattfinden. Das teilte die Verwaltung mit. Wie im Vorjahr wird es also keine traditionelle Großveranstaltung im Pfalzbau geben. Interessierte können der Ausstrahlung am 12. Januar ab 18 Uhr im Internet folgen. Gesendet wird die Neujahrsansprache von Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) aus dem ehemaligen Hallenbad Nord. Mit dabei ist Schornsteinfeger Mike Job, die Neujahrsbrezel übergeben Ulf und Sebastian Lanzet von der Bäckerinnung. Musikalische Beiträge werden per Videoeinschub eingespielt. jei

