Der morgendliche Blick auf die App zeigt es an: Stau in der Lagerhausstraße. Als Ausweichroute in Richtung Stadtmitte wird die Mundenheimer Straße empfohlen. Unterwegs wird das Auto, wie Tausende andere auch, von Infrarot-Sensoren, sogenannten Traffic Eyes (Verkehrsaugen) erfasst. Die Daten werden in Echtzeit an den städtischen Verkehrsrechner übermittelt, der die Informationen wiederum direkt

...