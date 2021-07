Neues Ludwigshafen-Dubbeglas jetzt erhältlich

Ludwigshafen. Das in der Pfalz und an der gesamten Weinstraße wohl am weitesten verbreitete Trinkgefäß ist ab sofort auch in einer Ludwigshafen-Version erhältlich. Die Ludwigshafener Kongress- und Marketinggesellschaft (Lukom) hat ein Dubbeglas mit Lokalkolorit herausgebracht. Die neu aufgelegte Edition ist in der Tourist-Information (Berliner Platz 1) erhältlich und kostet 5,90 Euro pro Glas.

So sieht das neue Ludwigshafen-Dubbeglas der Lukom aus. © Lukom

Mit dem Aufdruck will die Lukom eigenen Angaben nach Rechnung tragen, dass Ludwigshafen die größte Stadt der Pfalz ist und mit der Lage am Fluss auch als Tor zur Pfalz gilt. "Ludwigshafe - Des Door zur Palz" steht auf dem Trinkgefäß deshalb in pfälzisch geschrieben. "Wir wollen durch dieses Glas mit Kultcharakter und dem Aufdruck in Pfälzer Mundart unsere Verwurzelung in dieser Region und Verbundenheit mit der Pfalz unterstreichen sowie unsere geografische Lage als Oberzentrum am Tor zur Pfalz hervorheben", sagt Geschäftsführer Christoph Keimes.

Durch seine als Dubbe bezeichneten Vertiefungen hat sich das Dubbeglas als griffige Variante des Schoppenglases gegenüber der zuvor glatten Stangenform bereits vor Jahrzehnten durchgesetzt. Bevorzugt wird die Pfälzer Weinschorle aus dem einen halben Liter fassenden Glas getrunken.

Ein anderes Ludwigshafen-Dubbeglas hatte Anfang 2020 für Aufsehen gesorgt. Globus hatte damals eine Auflage von 200 Trinkgefäßen mit "Ludwigshafen"-Schriftzug ins Sortiment genommen, auf denen jedoch ein Bild der Schwesterstadt Mannheim zu sehen war.

