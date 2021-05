Seit Anfang der Woche wird auf dem Ludwigsplatz in der Ludwigshafener Innenstadt eifrig gegraben und geschaufelt. In den kommenden Wochen wird der zentrale Aufenthaltsort mit den signifikanten Platanen ein neues Gesicht erhalten. Insgesamt werden nach Angaben der Stadtverwaltung drei neue Beete angelegt, zwei in der Mitte des Platzes und eines in Höhe der Bahnhofstraße. „Im Bereich der

...