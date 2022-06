In der Deichstraße in Edigheim gab es etwas zu feiern, mit Party-Zelten und Catering im Innenhof. Die Hauptgäste waren die Bewohnerinnen und Bewohner, die in dem neuen Gebäude ein Zuhause gefunden haben. Das innovative Bauprojekt, das vom Immobilienunternehmen GAG in Kooperation mit der Stadt Ludwigshafen entstanden ist, konnte endlich eingeweiht werden.

Unter dem Dach des hellen,

...