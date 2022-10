Neuer Studiengang zur Pflege

Ludwigshafen. Zum Wintersemester 2022/2023 startete der neue, primärqualifizierende Studiengang Pflege an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (HWG LU). Er löst damit nach einer Gesetzesnovelle den dualen Bachelorstudiengang Pflege ab: Zehn Studierende betreten damit Neuland zur akademischen Pflegeausbildung. Hochschulpräsident Gunther Piller und Hans-Ulrich Dallmann, Dekan des Fachbereichs Sozial- und Gesundheitswesen, begrüßten sie persönlich: „Die akademische Pflege ist sehr wichtig, um den aktuellen Veränderungen im Gesundheitswesen begegnen zu können. Die Studierenden sind nun Pioniere auf diesem Gebiet und können während des Studiums die aktuellen Entwicklungen im Pflegebereich nicht nur kennenlernen und bewerten, sondern später auch mit prägen und weiter entwickeln“, so der Präsident. „Sie haben nun den Statuswechsel von Schülerinnen und Schülern zu Studierenden vollzogen. Selbstständiges Arbeiten und die Vernetzung untereinander tragen zu einem erfolgreichen Studium bei“, gab Dallmann ihnen mit auf den Weg.

Theorie und Praxis im Wechsel

Mit der Reform des Pflegeberufegesetzes 2020 erhielten Hochschulen in Deutschland erstmalig den Auftrag, Pflegefachpersonen an Hochschulen auszubilden. Die HWG LU bietet ab dem Wintersemester 2022/2023 erstmalig den Bachelorstudiengang Pflege (B.Sc.) an. Dieser führt in sieben Semestern zu zwei Abschlüssen: zur staatlichen Zulassung als Pflegefachfrau/Pflegefachmann und zum akademischen Grad Bachelor of Science. Das Vollzeitstudium ist praxisintegriert, Theorie- und Praxisphasen wechseln sich ab. Die Studierenden lernen an der Hochschule, in einem sogenannten Skills Lab sowie in kooperierenden Einrichtungen des Gesundheitswesens. red/ott

Die praktischen Übungen finden in einem Simulationszentrum statt. © Hochschule