Neuer Paketshop

Ludwigshafen. Die Deutsche Post DHL eröffnet in diesen Tagen einen neuen Paketshop in Ludwigshafen. Im New York Kiosk in der Ganderhofstraße 15 ist die neue Filiale künftig untergebracht. Der neue Paketshop hat laut DHL 96 Stunden die Woche geöffnet, Montag bis Sonntag von 6 morgens bis 22 Uhr.

Die Filiale bietet folgende Leistungen als Service: Paket versenden, Paketabholung, Paket und Retouren-Label ausdrucken lassen, Ausgabe benachrichtigter Paketsendungen und Pakete an Filialen oder Packstationen schicken lassen. „Für die Kunden werden neben den Filialen, Packstationen und Paketboxen so neue Standorte geschaffen, an denen sie ihre Pakete schnell und problemlos einliefern können“, heißt es in einer Pressemeldung der Deutsche Post DHL zum Ausbau des Paketnetzes mit dem neuen Shop.

Derzeit verfügt die Deutsche Post DHL laut eigenen Angaben über rund 32 000 Paketannahmestellen bundesweit. Außerdem teilt die Deutsche Post DHL mit, dass Geschäftsleute, die Interesse an einem DHL Paketshop haben, sich im Internet dazu bewerben können. Online unter www.deutschepost.de/standortfinder finden Kunden außerdem alle Standorte der DHL Paketshops inklusive Öffnungszeiten, die mithilfe einer Karte dargestellt werden. Standorte von Briefkästen, deren Leerungszeiten sowie die Standorte der rund um die Uhr verfügbaren Packstationen sind dort auch aufgeführt. red/vs