Neuer Mietspiegel wird erstellt

Ludwigshafen. Rund 14 000 Haushalte in Ludwigshafen werden ab dem 4. Juli Post im Auftrag der Stadt bekommen: Da der aktuelle Mietspiegel zum Jahr 2023 seine Gültigkeit verliert, ist – wie alle vier Jahre – wieder eine Erhebung der Mieten erforderlich. Die Befragung für die repräsentative Stichprobe starte am 4. Juli, teilte die Stadtverwaltung am Dienstag mit.

Die Angeschriebenen werdenaufgefordert, über die im Juli dieses Jahres zu zahlende Miete und Nebenkosten Auskunft zu geben. Eigentümer von eigengenutzten Wohnungen werden bei der Ziehung der Stichprobe laut Stadtverwaltung ausgespart. Ebenfalls werden Sozialwohnungen nicht berücksichtigt, da der Mietspiegel nur für den frei finanzierten Wohnungsbau gilt. Befragt werden Mieter sowie Vermieter in Ludwigshafen.

Neu ist in diesem Jahr, dass die Angeschriebenen nun verpflichtet sind, Auskunft zu geben. Zudem führt die Stadt Ludwigshafen die Befragungen nicht selbst durch. Hierfür wurde das Institut für empirische Marktanalysen (EMA) beauftragt, hieß es weiter. Erstmals besteht auch die Möglichkeit, den Fragebogen online auszufüllen. Der Link ist auf dem Bogen aufgedruckt. Der Mietspiegel dient laut Stadt als Entscheidungshilfe und Kalkulationsgrundlage für Investitionen im kommunalen und privaten Wohnungsbau. Mietstreitigkeiten könnten durch einen Blick in den Mietspiegel schneller beigelegt werden.

Der Ludwigshafener Mietspiegel wird seit vielen Jahren von den Interessenvereinigungen von Mietenden und Eigentümerinnen und Eigentümern unterstützt und förmlich anerkannt. Darüber hinaus sind an der Erstellung das Amtsgericht, die großen Ludwigshafener Wohnungsbauunternehmen „BASF Wohnen und Bauen“ und „GAG“, von Seiten der Verwaltung die Bereiche „Soziales und Wohnen“ und „Stadtentwicklung“ sowie die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses im Bereich Stadtvermessung und Stadterneuerung beteiligt.

Ende 2021 gab es in Ludwigshafen rund 58 000 Mietwohnungen – darunter noch circa 4500 der Zweckbindung unterliegenden Sozialwohnungen. Für die rund 53 500 frei finanzierten Mietwohnungen gibt der Mietspiegel Auskunft über die Höhe der Miete, die üblicherweise für Wohnungen gleicher Art und Ausstattung gezahlt wird.

Der Fragebogen umfasst 35 Fragenkomplexe, die dazu dienen, die exakte Miete für einen bestimmten Wohnungstyp zu ermitteln sowie eine Aussage über die in Ludwigshafen übliche Wohnungsausstattung treffen zu können. Der Mietspiegel kann nach Veröffentlichung als kostenloses PDF-Dokument von der Webseite der Stadt Ludwigshafen unter www.ludwigshafen.de heruntergeladen werden her