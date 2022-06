Neuer Chef für Junge Union

Ludwigshafen. Führungswechsel beim Kreisverband Ludwigshafen der Jungen Union (JU): Ioannis Samoladas (Bild) ist bei einer Mitgliederversammlung der CDU-Jugendorganisation zum neuen Vorsitzenden gewählt worden. Der 22-Jährige folgt auf Jan Ehrhart, der die JU zwei Jahre lang geführt hatte. Unterstützt wird Samoladas von Alexander Weih (23) und Sandra Krobath (24), die als gleichberechtigte Stellvertreter gewählt wurden.

„Ich bin Vollblut-Ludwigshafener“, betont der neue Kreisvorsitzende in einer Mitteilung. Der Student engagiert sich insbesondere auch in der griechisch-orthodoxen Gemeinde in der Chemiestadt. „Die Junge Union steht für gesellschaftlichen Zusammenhalt. Sie vertritt die Interessen und Anliegen der jungen Generation und setzt dabei immer wieder wichtige Impulse für eine lebhafte Kommunalpolitik der CDU.“ Bei der Mitgliederversammlung feierte die JU zugleich ihr 75-jähriges Bestehen. Die Organisation wurde 1947 gegründet und hat aktuell 160 Mitglieder im Alter von 14 bis 35 Jahren. jei (Bild: Junge Union)