Neuer Anlauf für Skatenight in Ludwigshafen

Ludwigshafen. Nach zwei Jahren Corona-Pause findet am Mittwoch, 22. Juni, die erste Skatenight statt. Eigentlich sollte die Veranstaltung schon vor zwei Wochen über die Bühne gehen, da verhinderte aber Regen, dass sie stattfinden konnte. Treffpunkt ist am Mittwoch nun um 19.30 Uhr am Berliner Platz zur ersten Runde, die zweite startet um 20.30 Uhr. Mit zwei Runden nehmen die Veranstalter Rücksicht auf Berufstätige, die in den Vorjahren erst später dazustoßen wollten.Die erste Runde führt über die Parkinsel am Wasser entlang, die zweite am Südwest-Stadion vorbei um die Blies. Eine Runde hat im Schnitt eine Streckenlänge von elf Kilometern. Teilnehmen kann jeder, der sicher auf Inlineskates oder Rollschuhen ist. Auch Skateboard-Fahrer können mitfahren, sollten sich aber weiter hinten einordnen.

