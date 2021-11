Neue Regeln fürs Klinikum

Ludwigshafen. Im Zusammenhang mit den steigenden Corona-Fallzahlen gelten in Rheinland-Pfalz ab Montag, 8. November, verschärfte Zugangsregeln für Krankenhäuser und Pflegeheime. Gemäß der Bekämpfungsverordnung des Landes darf nur noch Personen Zutritt gewährt werden, die geimpft oder genesen sind oder über ein aktuelles negatives Testergebnis verfügen.

Auch am Klinikum Ludwigshafen wird das Sicherheitskonzept ab Montag angepasst, wie eine Sprecherin mitteilt. Für stationäre Patienten ändert sich dabei nichts, da diese ohnehin schon bei Eintritt ins Klinikum getestet werden. Neu ist, dass nun auch ambulante Patienten, die nicht geimpft oder genesen sind, einen Test vorlegen müssen, der maximal 24 Stunden alt sein darf. „Vorzugsweise bringen die Patienten das geforderte Testergebnis zu ihrem Termin mit. Ist dies nicht möglich, besteht im Klinikum eine Testmöglichkeit“, so die Sprecherin. Für Begleitpersonen und Besucher gibt es diese Möglichkeit nicht. Der Zugang zum Klinikum erfolgt ab Montag ausschließlich über den Haupteingang in der Bremserstraße. jei