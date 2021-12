Neue Regeln ab Samstag

Ludwigshafen. Wie in ganz Rheinland-Pfalz treten ab diesen Samstag auch in Ludwigshafen neue Corona-Regeln in Kraft. Diese ergeben sich aus der 29. Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes. Nachfolgend noch einmal ein Überblick über die wichtigsten Bereiche:

Veranstaltungen/Gastronomie: In diesem Bereich fährt das Land Rheinland-Pfalz eine strengere Linie als der Bund, der für den Zugang zu Einrichtungen und Veranstaltungen der Kultur- und Freizeitgestaltung 2G vorschreibt. In Rheinland-Pfalz ist überall dort, wo keine Maske getragen werden kann, ein negativer Test erforderlich (2Gplus) – also etwa in der Gastronomie, in Hotels, beim Indoor-Sport oder im Bereich Kosmetik.

Einzelhandel: Hier orientiert sich die Landesverordnung an der bundesweiten Vorgabe: Zutritt haben nur noch Geimpfte und Genesene. Ausgenommen sind Geschäfte des täglichen Bedarfs.

Kontaktbeschränkungen: Auch hier gilt die Linie des Bundes. Private Zusammenkünfte im öffentlichen oder privaten Raum, an denen Ungeimpfte und nicht Genesene teilnehmen, sind auf den eigenen Haushalt sowie maximal zwei Personen eines weiteren Haushalts beschränkt.

Clubs und Diskotheken: Laut Bundesbeschluss sollen spätestens ab einer Inzidenz von 350 die Clubs und Diskotheken geschlossen werden. Diese Regelung muss in Rheinland-Pfalz vom Landtag beschlossen werden. Eine Sondersitzung ist geplant. Die Inzidenz liegt im Land aktuell bei 322,1, in Ludwigshafen bei 343,1. jei