Neue Masche von Trickbetrügern ohne Erfolg - Täter gehen leer aus

Ludwigshafen. Die Polizei Ludwigshafen hat am Freitag mehrere Fälle von Betrugsversuchen gemeldet, bei denen Telefonbetrüger auch eine neue Masche angewandt haben. Zwei Betroffene erkannten kurz vor der Überweisung beziehungsweise der Übergabe des Geldes den Trick und konnten den Schaden abwenden. Damit gingen die Täter in allen gemeldeten Fällen leer aus.

Einen Schockanruf erhielten mehrere Personen in Ludwigshafen und im Rhein-Pfalz-Kreis. Nur eine 68-jährige Frau war derart erschrocken, dass sie die Anrufer nicht gleich als Trickbetrüger erkannte. Eine angebliche Staatsanwältin habe sie aufgefordert, eine Kaution für ihre Tochter zu zahlen, die in einen Unfall verwickelt worden sein sollte. Mit 12 000 Euro in der Tasche kamen der Frau am Treffpunkt jedoch Zweifel und sie erkannte den Betrug nach Rücksprache mit ihrer Tochter. Die Übergabe des Geldes konnte so verhindert werden.

Über WhatsApp kontaktierten Betrüger eine 75-Jährige und gaben sich als deren Tochter mit einer neuen Handynummer aus. Sie forderten eine Überweisung von 2600 Euro. Die Frau kam der Forderung nach und warf einen entsprechenden Überweisungsschein in den Briefkasten der Bank. Durch ein Telefonat mit ihrer Tochter erkannte sie den Betrug und konnte die Überweisung stoppen.

Mit einer neuen Masche, bei der sich die Telefonbetrüger als Mitarbeitende einer Pflegekasse ausgegeben haben, sollte eine 85-Jährige um ihr Geld gebracht werden. Eine Anruferin behauptete, die Frau hätte ein Pflegebudget noch nicht in Anspruch genommen und solle für den Erhalt des Geldes 129 Euro an sie senden. Die Ludwigshafenerin erkannte den Betrug und beendete das Gespräch. Auf Nachfrage bei der Pflegekasse bestätigte sich die Vermutung der Frau.

