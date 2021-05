Neue „Ludwigshafen Box“ erhältlich

Ludwigshafen. Das Beste aus der Chemiestadt am Rhein ist jetzt gebündelt in einem Präsentpaket erhältlich. In der neuen „Ludwigshafen Box“ hat die Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft (Lukom) eine Auswahl unterschiedlicher Produkte aus der und mit Bezug zur Stadt zusammengestellt. Laut Pressemitteilung beinhaltet sie zum einen eine Sammlung verschiedener kulinarischer Grüße, aber auch „attraktive Publikationen“.

Enthalten ist beispielsweise ein Pfund Pfälzer Spitze, eine Kaffee-Spezialität der Ludwigshafener Privat-Kaffee-Rösterei Mohrbacher. „Das Unternehmen im Stadtteil Süd ist ein Traditionsbetrieb in der aktuell dritten Generation mit einer fast 100-jährigen Geschichte“, wirbt die Lukom. Eine Mohrbacher-Spezialität hat unter anderem schon Bundeskanzlerin Angela Merkel bei einem Wahlkampftermin im Sommer 2017 erhalten.

Auch alkoholische Getränke sind in der kartonierten Box zu finden. Von der Privatbrauerei Gebrüder Mayer in Oggersheim sind zwei Halbliterflaschen Kellerbier und Pfalzstoff beigelegt, hinzu kommt eine Flasche Pfälzer Wein in Bio-Qualität aus dem Sortiment des Ladens „Kichererbse“.

Herzhafte und süße Spezialitäten sind in dem Paket ebenfalls enthalten. Die Metzgerei Ott aus der Stadtmitte steuert zwei etwa 200-Gramm-Dosen mit Leberwurst und Bratwurst bei, vom Bäckermeister Andreas Seibold aus der Gartenstadt kommt eine Kreation aus acht feinsten Pralinen.

„Neben all diesen kulinarischen Qualitäten finden sich in der Box auch ein broschiertes Fotobuch, das unterschiedlichste Lebensqualitäten Ludwigshafens aus dem Blickwinkel verschiedener Fotografinnen und Fotografen zeigt“, sagt Lukom-Geschäftsführer Christoph Keimes. Eine Broschüre in Pfälzer Mundart stellt zudem „Die schennschde Egge vunn Ludwigshafe“ vor, und in einem weiteren Heft sind Radtouren durch Ludwigshafen sowie in die Region zusammengestellt. Hinzu kommen vier Ansichtskarten.

Alle Waren sind in der Box transportsicher verpackt. Das Paket ist zum Preis von 40 Euro über die Tourist-Information am Berliner Platz erhältlich. Sie kann über die App LUdigital, aber auch telefonisch unter 0621/51 20 35 oder -36 sowie per E-Mail an tourist-info@lukom.com bestellt werden.

