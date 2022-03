Neue Kanzlerin für Hochschule

Ludwigshafen. Nun ist es offiziell: Künftig steht Carolin Nöhrbaß als Kanzlerin an der Spitze der Hochschulverwaltung. Laut einer Mitteilung hat die 41-jährige Juristin am 1. März die Ernennungsurkunde des Ministeriums für Wissenschaft und Gesundheit Rheinland-Pfalz aus den Händen von Hochschulpräsident Professor Peter Mudra erhalten. Carolin Nöhrbaß war im Rahmen der Senatssitzung vom 20. Oktober 2021 einstimmig zur Kanzlerin der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen gewählt worden und hatte das Amt noch am selben Tag angenommen. „Es sind herausfordernde Zeiten“, sagte Hochschulpräsident Mudra, aber er sei sicher, dass die künftige Führungsspitze, Carolin Nöhrbaß und sein Nachfolger Professor Gunther Piller, die Hochschule gemeinschaftlich in eine gute Zukunft führe. Carolin Nöhrbaß sagte, sie freue sich auf die kommenden Aufgaben.

Carolin Nöhrbaß ist seit 2013 an der Hochschule in Ludwigshafen, zunächst als Referentin des damaligen Kanzlers Klaus Eisold, dann als Justiziarin und stellvertretende Kanzlerin. Seit März 2019 ist Carolin Nöhrbaß mit der Wahrnehmung der Geschäfte der Kanzlerinnenfunktion betraut, nun steht sie als Kanzlerin der Verwaltung der Hochschule vor. Die Amtszeit beträgt sechs Jahre. red