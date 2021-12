Neue Halle in City West?

Ludwigshafen. Für den möglichen Bau einer neuen Veranstaltungshalle in Ludwigshafen fordert die FWG-Fraktion einen schnelle Standortprüfung. „Für die Freien Wähler ist eine verkehrsgünstige Lage sehr entscheidend. Es müssen neben den Lkw der Hallenmieter in der Spitze bis zu 8000 Menschen an diesen Standort kommen. Es wäre daher wünschenswert, wenn man einen Standort findet, der gut ausgebaute Straßen, öffentliche Haltepunkte des ÖPNV und der S-Bahn vereint“, sagt Fraktionschef Rainer Metz.

Als weiteren Vorschlag zu den bislang thematisierten Standorten schlägt die FWG deshalb das Gelände am alten Güterbahnhof vor, das die GAG jüngst von der Spedition Frey erworben hat. Dieses Areal im künftigen Quartier City West soll mit in die Prüfung aufgenommen werden. Die neue Helmut-Kohl-Allee, die in diesem Bereich verlaufen soll, werde leistungsfähig und könne An- und Abreiseverkehr stemmen. „Die Freien Wähler betrachten es als sehr zukunftsträchtig, für dieses neue Areal rechtzeitig eine sinnvolle Konzeption mit einer Veranstaltungshalle vorzulegen.

Auch im Stadtteil Rheingönheim gebe es eine Fläche, die für eine solche Multifunktionshalle in Frage komme, so die FWG. Das Grundstück liege westlich des Rheingönheimer Kreuzes auf der Seite der Firma Vögele. jei