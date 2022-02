Neue Erkenntnisse nach Vergewaltigung in Ludwigshafen

Ludwigshafen. Nachdem am 17. Februar eine Frau in Ludwigshafen vergewaltigt und ausgeraubt worden war, haben die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei Ludwigshafen nun den Tatzeitraum auf 21 Uhr bis 21.30 Uhr eingegrenzt. Dies teilten Staatsanwaltschaft und Polizei in einer Pressemeldung mit.

Wie berichtet sollen zwei bislang unbekannte Täter an den Stufen der Rheinschanzenpromenade in Höhe des Berliner Platzes eine 44-jährige Frau vergewaltigt haben. Anschließend stahlen die Unbekannten die Bauchtasche der Frau und flüchteten.

Nun liegt neben dem Tatzeitraum eine detailliertere Beschreibung der Täter vor:

Erster Täter: männlich, etwa 35 bis 40 Jahre alt, rund 1,80 Meter groß. Er war schlank und bekleidet mit einer grünen Jacke, schwarzen Hosen, Schuhen der Marke Nike und einer Baseballkappe.

Zweiter Täter: männlich, etwa 38 bis 40 Jahre alt, rund 1,80 bis 1,90 Meter groß, schlank und dunkelhäutig. Er hatte eine Narbe über der linken Augenbraue und eine Tätowierung am Hals. Er trug eine dunkle Jacke und Schuhe der Marke Nike.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal und der Kriminalpolizei Ludwigshafen dauern weiter an. Zur Aufklärung der Tat wird um Hinweise aus der Bevölkerung gebeten: Wer kann Hinweise zu den gesuchten Männern geben oder hat etwas beobachtet?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Rufnummer 0621/963-2773 entgegen.