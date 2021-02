  Neue Bauphase für Linie 10

Ludwigshafen. Der Ausbau der Straßenbahnlinie 10 in Alt-Friesenheim, das derzeit größte Nahverkehrsprojekt in Ludwigshafen, geht in eine neue Phase. Die Baustelle rückt in die Kreuzstraße vor. Nach Angaben der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) wird dort sowie in der Luitpoldstraße voraussichtlich bis Mitte des Jahres gearbeitet. Das Unternehmen tauscht im Auftrag der TWL zunächst die Hauptwasserleitung und Hausanschlüsse aus, danach verlegt es neue Gleise und Weichen. Die Arbeiten sollen bereits im Frühjahr 2022 beendet sein – und damit ein halbes Jahr früher als gedacht. ott