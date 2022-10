Neue Ausstellung in Ludwigshafen: GML und Clean River Project laden ein

Ludwigshafen. Die Dauerausstellung des Clean River Project am Gemeinschafts-Müllkraftheizwerk Ludwigshafen (GML) wird um eine Schau ergänzt. So wird ab Samstag, 15. Oktober, die Unterwasser-Ausstellung „PURESGOLD“ im Löschwasser-Becken zu sehen sein, teilten die Veranstalter mit. Dabei gibt es acht jeweils aus einem Gewässer geholte Gegenstände zu begutachten, die vergoldet wurden, „um den weggeworfenen Wert, der in ihnen steckt, zu symbolisieren“, heißt es. Die Ausstellung werde vom Beckenrand aus erkennbar sein. Eine Video-„Unterwasser-Besichtigung“ soll die Perspektive der Wasser-Lebewesen zeigen, die durch weggeworfene Abfälle geschädigt werden.

Die Vernissage ist am Samstag von 17 bis 20 Uhr geplant. Den musikalischen Rahmen übernimmt der Chor Spirit of Sound. Schirmherr ist Ludwigshafens Umweltdezernent Alexander Thewalt.