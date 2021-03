Ludwigshafen. Nach dem Abriss mehrerer Gebäude in der Flurstraße hat die städtische Immobiliengesellschaft GAG ein Neubauprojekt mit 88 Wohnungen gestartet. Auf einem rund 10 000 Quadratmeter großen Grundstück entstehen vier dreigeschossige Gebäude mit ausgebautem Dach. „Dank einer guten Förderung durch das Land liegt die Kaltmiete pro Quadratmeter bei 6,40 Euro, was für eine gut ausgestattete Wohnung in einem Neubau sehr günstig ist“, sagt GAG-Vorstand Wolfgang van Vliet.

AdUnit urban-intext1

Zudem habe das Unternehmen Synergien genutzt. Mit dem Generalunternehmer Diringer & Scheidel (Mannheim) sei ein Planungskonzept ausgearbeitet worden, das eine Bebauung analog dem benachbarten Neubau in der Ebernburgstraße vorsieht.

So sollen die Häuser in der Flurstraße künftig aussehen. © GAG

Die Zwei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen sollen ab dem zweiten Halbjahr 2022 bezugsfertig sein. Die Gesamtkosten liegen bei knapp 19 Millionen Euro. Die Investitions- und Strukturbank des Landes gab einen Zuschuss von 4,1 Millionen Euro.

Vier Wohnungen sind barrierefrei und acht rollstuhlgerecht. Neben einer kleinen Spielfläche wird auf dem Außengelände auch ein großer Spielplatz mit Geräten angelegt. ott