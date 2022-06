Netzwerk feiert Jubiläum

Ludwigshafen. Was 2012 mit zehn Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen begann, ist mittlerweile ein Netzwerk, das mehr als 250 Mitglieder zählt. Das Netzwerk LGBT+Friends der BASF feiert in diesem Jahr sein zehnjähriges Jubiläum. Das Beschäftigtennetzwerk setzt sich für die Belange der LGBT-Mitarbeitenden ein und will dafür sensibilisieren, dass es mehr als eine Lebensrealität gibt und wie Vielfalt das Unternehmen bereichert, heißt es in einer Pressemeldung. „Bei BASF sind uns Diversität und Gleichbehandlung enorm wichtig“, so Vorstandsmitglied Melanie Brunner (Mitte). vs

