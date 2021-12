Netzhautchip gibt Erblindeten neue Hoffnung

Premiere an der Augenklinik des Klinikums Ludwigshafen: Erstmals implantierte ihr Direktor Lars-Olof Hattenbach einen neuartigen Netzhautchip. Die Operation erfolgte an einer 78-jährigen Patientin mit einer altersbedingten Netzhauterkrankung und beidseitigem Verlust des Sehvermögens. Die an der Augenklinik durchgeführte Implantation des in Frankreich völlig neu entwickelten Netzhautchips war eine von vier erstmals überhaupt in Deutschland durchgeführten Operationen dieser Art.

„Die Prognose, die wir Patienten mit einer schweren Form der altersbedingten Makuladegeneration durch den neuartigen Netzhautchip eröffnen können, ist ein technischer Quantensprung und für mich als Arzt geradezu revolutionär“, sagte Hattenbach einer Mitteilung des Klinikums zufolge. „Für Patienten mit einem Verlust der zentralen Sehschärfe bedeutet dies eine erhebliche Steigerung der Lebensqualität“.

Der operative Eingriff erfolgte im Rahmen einer europäischen Zulassungsstudie, an der neben Ludwigshafen noch fünf weitere deutsche Zentren beteiligt sind. Im kommenden Jahr sollen weitere Patienten im Rahmen der Studie behandelt und über einen Zeitraum von insgesamt drei Jahren beobachtet werden, teilte das Klinikum weiter mit.

Spezielles Mikroskop im Einsatz

In ganz Europa wurden insgesamt zehn der neuen Netzhautchips implantiert. Voraussetzung, um als Augenklinik an der Studie zugelassen zu werden, sind nach eigenen Angaben des Klinikums eine sehr hohe Expertise sowie eine umfangreiche Zertifizierung des Operateurs, um die äußerst anspruchsvollen chirurgischen Arbeiten unter der Netzhaut der Patienten optimal durchführen zu können.

Bei der in Ludwigshafen durchgeführten Implantation kam erstmals auch ein spezielles Operationsmikroskop zum Einsatz, bei dem das Live-Bild einer Optischen Kohärenztomografie (OCT) – einer Schnittbilddarstellung der Netzhautschichten – direkt in das Okular des Mikroskops eingeblendet werden kann und so mikrometergenau eine direkte, bildgebungsgesteuerte Instrumentenführung durch den Operateur ermöglicht.

„Wir sind optimistisch“

„Die Implantation bei unserer ersten Patientin ist erfolgreich verlaufen. Das nun folgende intensive Sehtraining der kommenden Wochen und Monate wird zeigen, wie gut der gewünschte Effekt einer Wiederherstellung der Sehkraft erreicht werden kann. Wir sind optimistisch“, bilanzierte Hattenbach den Eingriff.

Mit dem neuartigen Netzhautchip steht erstmals ein Implantat zur Verfügung, das speziell für den Einsatz bei Patienten mit altersbedingter Makuladegeneration (AMD) entwickelt wurde. Bestimmte Formen der AMD galten bislang als nicht therapierbar. Diese Form einer chronisch verlaufenden Netzhauterkrankung schädigt im Auge die schärfste Stelle des Sehens, die sogenannten Makula. red